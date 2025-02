Futsal: Feldi pari in rimonta con il Napoli, passo falso dello Sporting

Diciassettesima giornata archiviata nella Serie A di futsal maschile, in campo tutta al martedì sera nel turno infrasettimanale. Due i derby campani in programma con Feldi e Sporting protagoniste.

Feldi: pari sul parquet del Napoli

Pirotecnico 4-4 tra Napoli Futsal e Feldi Eboli. Ad Aversa partenza forte dei padroni di casa che passano in vantaggio con Mazzoleni dopo 30 secondi per trovare, poi, il raddoppio al 3′ con Bolo a siglare il momentaneo 2-0. La Feldi non si scompone e torna in partita un giro di lancette dopo quando Perugino firma una sfortunata autorete mentre al 7′ è Liberti a rimettere in parità la gara che si chiude sul 2-2 nel primo tempo. Nella ripresa le Volpi di Lucho Antonelli vedono il nuovo sorpasso del Napoli con Mazzoleni al 12′ e De Luca al 13′. Passa meno di un minuto, però, che la Feldi accorcia le distanze con Caponigro per trovare il definitivo 4-4 con Ugherani a 2′ dal gong finale.

Lo Sporting cede alla Sandro Abate

Sconfitta, invece, per lo Sporting Sala Consilina, che cede sul parquet degli irpini della Sandro Abate per 5-2, nel match tra due squadre appaiate al calcio d’inizio a quota 21 punti. Locali avanti due volte con Di Lucci e Gui al 5′ e al 12′ del primo tempo mentre Edelstein, per il quintetto di coach Cipolla, accorcia le distanza in avvio di ripresa. La Sandro Abate si riporta due gol avanti, poi, con Kenji, i rete dieci secondi dopo il momentaneo 2-1 dello Sporting, mentre Gui e Pinna al 29′ e al 34′ chiudono la contesa. A poco serve la seconda rete di Edelstein che chiude la gara sul 5-2 a tre minuti dal 40′.

Le altre gare in breve

Negli altri incontri del turno infrasettimanale di Serie A vince la Meta Catania: i campioni d’Italia s’impongono 9-1 sul Vitulano Drugstore Manfredonia. Bene la L84 che regola 9-4 l’Italservice Pesaro, torna al successo la Roma con un tondo 6-1 contro Cosenza. Il Came Treviso rimonta tre reti all’Active Network e strappa un pari per 3-3 mentre la Vinumitaly Petrarca batte per 5-2 il Benevento.

E’ terminata anzitempo, invece, per gli effetti di un clima da saloon il derby laziale tra la Fortitudo Pomezia e l’Ecocity di Genzano. La sospensione della gara lascia momentaneamente prima la Feldi a +1 sul Genzano.