Futsal: domenica sera Feldi e Sporting sul parquet

Ultimo turno del girone d’andata nella Serie A di futsal con vista sulla Coppa Italia. Al termine dei prossimi 40′ di gioco, infatti, si stilerà la griglia delle magnifiche otto che parteciperanno alla manifestazione nazionale. Tutte le gare verranno giocate in contemporanea, come segnale che c’è qualcosa che va oltre alla semplice giornata di regular season.

Domenica alle ore 20:45 tutte ed otto le gare della Serie A vedranno il loro fischio iniziale e al termine i nomi delle formazioni che avranno accesso alla Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 19 al 23 marzo a Jesi. Quattro sono le compagini già sicure di partecipare: Feldi Eboli, Meta Catania, Napoli Futsal ed Ecocity Genzano. Le prime quattro della classe anche in caso di sconfitta saranno nelle Marche per giocarsi la coppa, con altri quattro posti in palio. Due andranno a L84 e Roma, quinte e seste in classifica, mentre le altre due piazze verranno decise domenica. Ultima chiamata per Fortitudo Pomezia, Sporting Sala Consilina, Sandro Abate e Came Treviso.

Tra le formazioni nostrane lo Sporting Sala Consilina tra le mura amiche cercherà l’impresa della qualificazione in Coppa Italia battendo l’Ecocity Genzano, quarta della classe. Sfida interna anche per la Feldi Eboli che cercherà di mantenere la testa della Serie A ospitando i piemontesi della L84. Su Sky Sport, invece, il big match di giornata con lo scontro tra i campioni d’Italia del Meta Catania ed il Napoli Futsal.