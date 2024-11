Futsal: derby in serata tra Feldi e Sporting Sala Consilina

Stasera torna la Serie A di calcio a 5 maschile con la sua ottava giornata, si parte con cinque anticipi al venerdì e con una gara al sabato e una alla domenica con la partita del Meta Catania, impegnato in Champions, rinviata ad inizio gennaio. Al comando della 41esima edizione della massima divisione di futsal maschile c’è la Feldi Eboli.

Le volpi, leader con 19 punti, saranno di scena in trasferta stasera alle 20:30. L’imbattuta Feldi Eboli cerca altre conferme nel derby con lo Sporting Sala Consilina, settima con 10 lunghezze in graduatoria e reduce da un successo convincente. Appuntamento a San Rufo, quindi, tra i salesi di coach Cipolla e gli eburini di mister Antonelli, in un match che si preannuncia vibrante e aperto a tante emozioni.

Per gli ospiti sono sei le vittorie a fronte di un solo pari con e 17 reti siglate e solo 5 subite, a sottolineare l’ottimo inizio del quintetto che disputa le proprie gare interne la PalaSele.

Per lo Sporting, invece, tre successo a fronte di altrettanti passi falsi con un solo pareggio evidenziano l’andamento tutto sommato costante della truppa gialloverde a segno 15 volte con 13 marcature incassate.



Tutte le gare della settima giornata di regular season andranno in onda in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.