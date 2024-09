Futani: scatta il piano di tutela per la campagna castanicola

Con l’imminente apertura della campagna castanicola 2024, l’amministrazione comunale di Futani ha lanciato un appello urgente per garantire la protezione dei castagneti presenti sul territorio. Negli ultimi anni, durante il periodo di raccolta delle castagne, coincidente spesso con la stagione di raccolta dei funghi, i castagneti situati in area Parco sono stati oggetto di saccheggi da parte di soggetti non identificati e non residenti, causando gravi danni ai produttori locali.

A fronte di questa situazione, il Dario Trivelli, Sindaco del Comune di Futani, ha inviato una richiesta formale all’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e al Nucleo Carabinieri Forestali per ottenere supporto nel controllo del territorio.

“Considerata l’impossibilità di garantire un controllo adeguato con le sole unità di Polizia Municipale a disposizione del Comune – spiega il sindaco Trivelli – chiediamo che vengano attivate attività di sorveglianza aggiuntiva per impedire l’accesso ai non residenti nei varchi di ingresso delle strade montane, aperte solo alla circolazione dei residenti”.

La misura mira a tutelare l’attività di raccolta dei castanicoltori locali, difendendo un’importante risorsa economica e culturale del territorio. Il Comune di Futani, in attesa di una risposta dalle autorità competenti, auspica un rafforzamento delle attività di controllo, al fine di tutelare l’attività di raccolta dei castanicoltori.