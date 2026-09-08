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Futani, al via il servizio per la prima infanzia 2026/2027: come fare domanda

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Di: Luisa Monaco
Futani, panorama

Il Comune di Futani ha ufficializzato l’attivazione del servizio di accoglienza e supporto educativo dedicato ai bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 36 mesi per l’annualità 2026/2027. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Dario Trivelli, punta a garantire un punto di riferimento fondamentale per le famiglie del territorio del Cilento, sostenendo la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e potenziando la rete dei servizi per la prima infanzia.

Fondi ministeriali per il potenziamento dei servizi all’infanzia

La misura trova copertura finanziaria nelle risorse destinate al potenziamento degli asili nido e dei servizi educativi. Nello specifico, il progetto è sostenuto dai fondi stabiliti dall’articolo 1, comma 496, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il riparto concordato con il Decreto interministeriale del 10 marzo 2026 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2026, n. 1619). Il piano segue gli standard stabiliti dalla Nota metodologica sugli “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026”.

Tempistiche e modalità di presentazione della domanda

L’inizio effettivo delle attività è previsto, in via orientativa, entro la fine del mese di settembre 2026. Per permettere agli uffici competenti di organizzare al meglio le attività e la gestione degli spazi, i genitori residenti nel Comune di Futani interessati al servizio devono inoltrare la richiesta formale entro il 21 settembre 2026.

Il modulo di adesione è già reperibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Futani oppure ritirabile direttamente presso gli uffici comunali della Residenza Municipale.

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