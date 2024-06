Fusioni di Comuni, il sindaco Pino Palmieri: nuove sfide per nuove opportunità

Il tema delle fusioni tra comuni torna a far discutere, alimentato dalle riflessioni del Sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, contenute in una lettera aperta indirizzata ai cittadini.

Nella sua missiva, Palmieri sottolinea come le aggregazioni tra enti locali rappresentino un argomento di grande attualità nel panorama delle politiche pubbliche, spesso visto come strumento per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, oltre che per ridurre i costi e ottimizzare le risorse.

Il Sindaco di Roscigno evidenzia i principi cardine che dovrebbero guidare il processo di fusione: efficienza, efficacia, equità e partecipazione. Questi principi si traducono, concretamente, in una migliore gestione amministrativa, una più efficace erogazione dei servizi, una distribuzione più equa delle risorse e un coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni.

Palmieri non manca di sottolineare le opportunità che le fusioni possono offrire: servizi migliori, costi ridotti, maggiori investimenti e un aumento della competitività del territorio. Tuttavia, riconosce anche le sfide da affrontare, come la resistenza al cambiamento, la complessa integrazione delle strutture amministrative, la gestione delle disparità tra le aree coinvolte e la necessità di una comunicazione efficace con i cittadini.

Fusioni di comuni, la riflessione del sindaco di Roscigno Pino Palmieri

«Le fusioni amministrative rappresentano un’opportunità significativa per migliorare la gestione pubblica e i servizi offerti ai cittadini. Tuttavia, per avere successo, è necessario affrontare con attenzione le sfide connesse e garantire che il processo sia guidato da principi di trasparenza, partecipazione e equità. Solo attraverso un impegno condiviso tra amministratori e cittadini sarà possibile realizzare una fusione amministrativa che porti reali benefici alla comunità. Spero che queste riflessioni possano contribuire a una maggiore comprensione delle dinamiche legate alle fusioni amministrative e a promuovere un dibattito costruttivo su questo importante tema», conclude Palmieri.