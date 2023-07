Furto in una pizzeria di Palinuro: ladro identificato e denunciato

Nella notte, un giovane di Nocera si introduce in una pizzeria nel centro di Palinuro, portando via il registratore di cassa e il suo contenuto. L’episodio si verifica poco dopo l’una di notte, nel noto luogo turistico cilentano. Approfittando dell’oscurità e della strada deserta, il ladro riesce a entrare nell’attività commerciale, portando via circa 300 euro dalla cassa. Il furto viene scoperto dal proprietario della pizzeria nelle prime ore di domenica, intorno alle 5 del mattino.

La scoperta del furto

Già di fronte al locale, il titolare si accorge che la porta d’ingresso è stata forzata e danneggiata. Entrando, si accorge immediatamente dell’assenza del registratore di cassa. Le forze dell’ordine vengono allertate e sul posto giungono i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri e i militari della Stazione di Centola-Palinuro, diretti dal Maresciallo Giuseppe Sanzone.

Le indagini

Fortunatamente, il locale è dotato di un sistema di videosorveglianza che consente ai Carabinieri di acquisire le immagini delle telecamere, permettendo così di risalire all’autore del furto. Analizzando i frame che ritraggono il giovane di 22 anni all’interno dell’attività commerciale mentre commette il furto, i militari si mettono immediatamente sulle sue tracce

Dopo poche ore, il ladro viene rintracciato nei pressi di una fermata dell’autobus, tra le strade di Palinuro, probabilmente intento a fuggire. Bloccato dai Carabinieri, il giovane viene immediatamente identificato e denunciato a piede libero per i reati di furto e danneggiamento ai danni dell’attività commerciale.

La refurtiva è stata immediatamente sequestrata.