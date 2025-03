Furti nel Vallo di Diano: ladri tornano in azione

Nonostante la costante presenza delle forze dell’ordine, supportate dalle Squadre di Intervento Operativo (SIO) attive nel Vallo di Diano da circa due settimane, i furti continuano a preoccupare la comunità locale.

I colpi

I malviventi sembrano non temere le misure di sicurezza adottate, portando a termine o tentando colpi in diverse località. Ieri sono stati registrati due tentati furti a Sanza, dove i ladri hanno cercato di introdursi in due abitazioni, ma fortunatamente senza riuscire nel loro intento. Una sorte simile è toccata la sera precedente a Salvitelle, dove i ladri hanno tentato di entrare nell’abitazione di un’anziana, nella periferia del piccolo centro del Tanagro. Nonostante i tentativi di forzare una finestra, i malviventi sono stati messi in fuga dalla badante della donna, impedendo così il furto. A Montesano Sulla Marcellana, nella frazione di Tardiano, i ladri sono riusciti a portare a termine un furto.

Tentativo di furto ad un ATM di una banca

Approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rubato oro e denaro, causando un danno significativo. Inoltre, un tentativo di furto ai danni di un ATM della filiale di un istituto di credito nelle vicinanze è stato sventato grazie all’allarme che ha innescato l’intervento delle forze dell’ordine.