Furti nel salernitano, Prefetto: “Molti commessi da gruppi provenienti da fuori” | VIDEO

Dopo un primo incontro avvenuto in settimana, con il sindaco di Albanella Renato Iosca, incentrato sul tema dei furti che, da qualche settimana, ha messo in allarme la città, la tematica verrà nuovamente affrontata il prossimo mercoledì, in Prefettura a Salerno, nel corso di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con i sindaci del Vallo di Diano.

La posizione del Prefetto di Salerno

Al centro della discussione ci sarà l’aumento dei colpi che da mesi sta mettendo in difficoltà la comunità locale e avrà l’obiettivo di individuare strategie efficaci per contrastare la criminalità. Un fenomeno che “è in aumento, ma con un andamento a macchia di leopardo, non uniforme su tutto il territorio provinciale, e riguarda l’intera regione”, come sottolineato dal prefetto Francesco Esposito, intervenuto a margine di una iniziativa che si è tenuta ieri mattina presso il Palazzo di Governo.

L’attenzione da parte delle forze dell’ordine è massima, ha garantito, e sono stati attivati servizi straordinari lungo le principali vie di collegamento. “Dallo studio del fenomeno – ha aggiunto, infatti, il prefetto – è emerso che il 60-70% dei furti è attribuibile a gruppi provenienti da fuori provincia. Per questo, un controllo mirato sulle vie d’accesso ha già portato all’arresto e all’intercettazione di diverse bande attive sul territorio”.