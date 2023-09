Furti a Roccadaspide, portata via anche un’automobile

Torna la paura dei ladri a Roccadaspide, tra la serata di ieri e l’alba di questa mattina sarebbero avvenuti diversi furti presso le abitazioni di località Sant’Antonio. È questa la notizia che si sta diffondendo, in questi minuti, nella cittadina.

Furti a Roccadaspide: le testimonianze

Stando alle prime testimonianze i ladri sarebbero riusciti a sottrare, dalle abitazioni della zona sita nella periferia del comune capofila della Valle del Calore, diversi beni di valore e sarebbero riusciti a portare via anche un’automobile tanto che sui social network si stanno susseguendo gli appelli per ritrovare la Seat Ibizia grigia derubata. BX, sono queste le iniziali della targa diffusa per dare modo a chi dovesse avvistarla di segnalarlo alle forze dell’ordine.

A quanto pare i ladri avrebbero agito indisturbati e sarebbero riusciti a non lasciare nessuna traccia che possa far ricondurre alla loro identità.

I precedenti

Le abitazioni di Roccadaspide durante la scorsa primavera non sono state risparmiate dalla forte ondata di furti che ha attanagliato il Cilento ai danni dei cittadini, ed ora l’incubo sembra essere ritornato.

Nelle prossime ore si cercherà di capire se i dispositivi di videosorveglianza installati in paese hanno registrato il passaggio di auto sospette o dell’auto portata via dai malviventi.