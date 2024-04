Fuochi d’artificio ad Agropoli: residenti esasperati, “Basta con il menefreghismo!”

Ancora una volta i fuochi d’artificio nel cuore della notte disturbano la quiete dei cittadini Agropoli. Questa settimana, per ben due volte, sono stati sparati botti in via Pio X, probabilmente nei pressi di un locale. I residenti della zona, già gravati dalla presenza del presidio ospedaliero dal quale partono a sirene spiegate le ambulanze, sono esasperati.

Le proteste dei cittadini

Non è la prima volta che si lamentano per il mancato rispetto delle regole. In particolare i fuochi d’artificio durante la notte sono un problema ricorrente, soprattutto in estate. Dal centro alla periferia, passando per l’area portuale il problema è sempre lo stesso.

“Basta con il menefreghismo!, è l’appello accorato dei residenti di via Pio X, arrabbiati per la situazione. “Non è possibile vivere in questo modo”, raccontano alcuni cittadini. “I botti sono assordanti e ci impediscono di dormire“.

L’intervento delle autorità

I cittadini chiedono a gran voce l’intervento delle autorità competenti per far rispettare le regole e sanzionare i trasgressori. “Non è possibile che la salute e la tranquillità dei cittadini vengano sacrificate per il tornaconto di pochi”, affermano.