Funzionamento e richiesta di un prestito personale

Il prestito personale può diventare un’opportunità preziosa, soprattutto quando si ha l’esigenza di acquistare un prodotto o un servizio senza accedere ai propri risparmi. Nell’articolo di oggi scopriremo insieme come funzionano i prestiti personali e come richiederne uno, concentrandoci sulle opzioni online.

Cos’è e come funziona un prestito personale?

Il prestito personale è un prodotto finanziario che consente di richiedere una liquidità spendibile nell’acquisto, come detto, di vari prodotti o servizi. A differenza del prestito finalizzato, questa opportunità non è legata ad una precisa finalità: di conseguenza, la cifra può essere spesa per coprire qualsiasi bisogno.

Per fare qualche esempio concreto, c’è chi la sfrutta per comprare un’automobile, per finanziare l’iscrizione all’università, per iscriversi ad un corso formativo o per pagarsi le vacanze estive. Altre possibilità possono riguardare l’acquisto dell’arredo per la casa oppuredi piccoli e grandi elettrodomestici come anche la copertura dei costi imprevisti, delle spese mediche o del matrimonio. In altre parole, si parla di uno strumento utile per puntare ad un cambiamento nella propria vita, sia esso piccolo o grande.

Come richiedere un prestito personale?

Bisogna specificare che oggi può essere richiesto anche tramite gli istituti di credito che operano digitalmente, come nel caso dei prestiti online. Questi ultimi posseggono delle caratteristiche peculiari, come la possibilità di richiederli facilmente, non solo dal PC ma anche tramite lo smartphone. Inoltre, spesso sono presenti dei simulatori appositi per calcolare la rata in pochi secondi inserendo alcune informazioni di base.

In estrema sintesi, l’intera operazione avviene online, compreso l’invio dei documenti richiesti dalla banca, in quanto è possibile sfruttare opzioni come la firma digitale. Al termine della procedura, si riceverà l’esito dell’istruttoria via mail. I requisiti richiesti per richiedere il finanziamento, ovviamente, possono essere diversi in base all’istituto di credito. In linee generali, gli step per la richiesta di un prestito online prevedono 3 passaggi:

Per prima cosa, deve essere effettuato l’accesso al portale della banca e la relativa simulazione della rata, compilando un form con tutte le informazioni richieste.

In secondo luogo, devono essere caricati i documenti necessari che consentiranno alla banca di avviare la fase di istruttoria (valutazione).

Al termine di tali operazioni, l’esito della valutazione verrà inviato al richiedente via e-mail.

In base a quanto detto finora, si comprende il principale vantaggio del prestito personale online. Nella fattispecie, questa soluzione consente di snellire le procedure, rendendo più agevole e smart l’intera operazione.

Fattori da valutare quando si richiede un prestito

Ci sono alcuni fattori da valutare, prima di richiedere un prestito personale. Si fa ad esempio riferimento alla tipologia di tasso d’interesse, da scegliere in base alle proprie esigenze, come nel caso del tasso fisso, variabile o misto. Inoltre, è bene prestare molta attenzione ai costi complessivi del prestito che possono essere consultati direttamente dal contratto. Si parla dei cosiddetti indicatori sintetici, come il TAN e il TAEG.