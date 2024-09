Fumetti in biblioteca: a Capaccio Paestum un workshop di fumetto con Hurricane

Si terrà sabato 21 settembre, a partire dalle 15.30 presso la Biblioteca Erica di Capaccio Paestum, il secondo appuntamento del progetto #PaestumVeliaForYoung dedicato ai giovani e agli appassionati di fumetti e organizzati dalla Fondazione Alario di Elea-Velia. Dopo l’incontro ad Ascea con il fumettista Claudio Calia, questa volta protagonista dell’incontro è Ivan Manuppelli, in arte Hurricane, un illustratore, musicista e fumettista italiano.

Ivan Manuppelli, noto come Ivan Hurricane, è un disegnatore dallo stile underground. Ha fondato la rivista “Puck” e ha lavorato per Frigidaire, Il Male di Vauro e Vincino, Splatter e Linus. Oltre ai fumetti dalle linee bizzarre e dal tono satirico si è dedicato anche alla produzione letteraria, autoproducendo i testi come: “Piccolo manuale di anatomia spiccia e anarcoinsurreziona-lista” (2015), “Almanacco dei cuori solitari” (2015) e “Botanica Satanica” (2017).

Il workshop

Il workshop con Hurricane, che avrà inizio alle 15:30 (a partecipazione gratuita ma a iscrizione obbligatoria), darà la possibilità ai partecipanti di dialogare con lui per scoprire le tecniche e le competenze necessarie a un fumettista di successo: come inventare un personaggio o una storia, la sintesi grafica e la satira politica e sociale. Alle 17.30, lo stesso Hurricane, in occasione del Talk aperto a tutto il pubblico, presenterà il suo libro “I sopravvissuti” (Eris Edizioni). Si tratta di una serie a fumetti di taglio satirico e grottesco in cui Hurricane non crea solo dei personaggi ma un intero mondo, perfetta fotografia del mondo attuale, solo più sincero e smaliziato: i protagonisti delle sue storie tentano disperatamente di sopravvivere in un mondo di totale crisi economica. A seguire, si terranno altre attività, ideali per lo scambio di nuove idee e conoscenze. Tanto più che l’evento si configura come l’occasione per la presentazione del progetto #PaestumVeliaForYoung e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei Forum dei giovani di Capaccio Paestum ed Eboli e del coordinamento provinciale dei Forum, nonché dei partecipanti al Servizio civile dei Comuni di Capaccio Paestum e Agropoli. L’evento si concluderà con l’esibizione musicale, alle 20.00, dell’associazione Altrospazio di Agropoli.

L’evento fa parte del progetto #PaestumVeliaForYoung, un’iniziativa che coinvolge le biblioteche di Ascea e di Capaccio Paestum per promuovere la cultura giovanile attraverso attività artistiche e letterarie. I prossimi due incontri del progetto si terranno il 4 ottobre a Capaccio Paestum con il fumettista Gianluca Costantini e il 5 ottobre, ad Ascea, con la giornalista Claudia Cappon, sempre organizzati dalla Fondazione Alario di Elea-Velia.