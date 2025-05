Fratelli D’Italia Vallo Di Diano: dirigenti e amministratori ad Atena Lucana per un incontro programmatico, ecco cosa è emerso

Venerdì 2 maggio, presso la sala riunione del Cafė Victor, i quadri dirigenziali territoriali e gli amministratori locali hanno incontrato i vertici provinciali del partito Fratelli d’Italia, nelle persone del coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore, del responsabile degli Enti Locali Italo Cirielli e del consigliere regionale On. Nunzio Carpentieri. Presenti, a fare gli onori di casa, il coordinatore di zona Francesco Bellomo, il Sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, e gran parte degli amministratori locali iscritti al partito. Nel corso della serata sono state tracciate le linee programmatiche per il tesseramento dell’anno in corso e per l’organizzazione del partito in vista delle prossime elezioni regionali.

Ecco cosa è emerso

“Un incontro proficuo finalizzato ad ottimizzare l’organizzazione territoriale del partito in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali nel futuro immediato. Sono molto soddisfatto perché ho visto un’enorme partecipazione del popolo e mi sono reso conto che la fiducia nel nostro partito cresce quotidianamente in questo territorio. Ringrazio tutti per l’ottimo lavoro svolto e invito i militanti a condividere le scelte democraticamente e nell’esclusivo interesse del partito come è stato sempre fatto” ha dichiarato il Presidente Provinciale Giuseppe Fabbricatore.

Presto una nuova apertura di una sede a Polla

Con grande soddisfazione, il coordinatore Vallo di Diano di Fratelli d’Italia Francesco Bellomo ha annunciato l’apertura, a breve, di una sede di partito a Polla dove convergeranno gli iscritti del circolo di Polla, del circolo di Pertosa, e i coordinamenti di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale del Vallo di Diano. “Mi sento di esprimere un forte e sincero ringraziamento a Francesco Gagliardi – ha dichiarato Bellomo – che ha saputo responsabilmente organizzare il partito a Polla; prossimamente organizzeremo dei dipartimenti territoriali per far funzionare al meglio il partito nel Vallo di Diano” conclude Bellomo.