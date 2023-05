Fratelli d’Italia denuncia il degrado dell’hinterland capaccese: un monito sulla Bandiera Blu

“Grande soddisfazione per il nono anno consecutivo: la Bandiera Blu della Fee è stata ottenuta ancora una volta. Tuttavia, le parole del sindaco che vedono questo riconoscimento come una conferma del buon operato dell’amministrazione in ambito ambientale e turistico lasciano davvero basiti”. La denuncia di Fratelli d’Italia.

La denuncia

Questo è il monito espresso da Fratelli d’Italia, tramite il suo Commissario Cittadino, l’Avv. Michelina Di Spirito, che sottolinea anche la situazione di reale degrado in cui versano molte aree dell’hinterland capaccese.

Si tratta di una condizione che le stesse aree si infliggono, mettendosi in uno stato di degrado che inevitabilmente incide sulla realtà territoriale e sulla stagione turistica. Recentemente, il sindaco ha affermato che il nostro comune è sempre più ecosostenibile, ma Fratelli d’Italia solleva dubbi e perplessità a causa del degrado presente su alcune strade frequentate quotidianamente dai turisti per raggiungere gli stabilimenti balneari.

L’amministrazione intervenga tempestivamente

Di conseguenza, si invita l’amministrazione comunale a intervenire immediatamente sulle zone abbandonate, non solo per affrontare il degrado urbanistico-ambientale, ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto alla luce delle recenti scene degenerate.

Il Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia sottolinea inoltre l’assenza della Commissione Sicurezza, che non è operativa da quasi 5 anni. Basta percorrere via Laura, vicino alle case vacanza, con le sue enormi buche e dossi, e ancor di più via Licinella, per rendersi conto del degrado presente nell’area chiamata “Macchia del Comune” e per comprendere la reale situazione di abbandono di queste zone.

Parliamo di elementi derivanti da precise scelte politiche che contribuiscono ogni anno al riconoscimento della Fee, conclude l’esponente politico di Fratelli d’Italia. Vedere roulotte, materassi e suppellettili abbandonati lungo una strada molto frequentata dai turisti, soprattutto considerando la presenza di una rinomatissima struttura alberghiera, non è affatto un bel biglietto da visita per chi sceglie le nostre splendide spiagge.

Camminare, come scriveva Calvino, presuppone che ogni passo cambi qualcosa nel mondo e anche qualcosa in noi stessi.