Frantoi aperti: a Stella Cilento un evento per promuovere l’olio d’oliva

Sabato nove e domenica dieci dicembre a Stella Cilento dalle ore 9 in poi, prenderà il via la seconda parte del Progetto: “La Via dell’Olio”. Con” Frantoi Aperti”, comincerà uno dei dei quattro momenti annuali in cui ci sarà la promozione della via dell’olio, un tracciato olivicolo e gastronomico, che attraverserà Stella Cilento.

L’iniziativa

Incontri diretti con: olivicoltori, frantoiani e ristoratori, ma anche esperienze storico-artistiche originali come la visita guidata alle bellezze del paese, incontri con l’artigianato locale in primis dei laboratori di cesteria e ceramica. Il Progetto ha il Patrocinio dell’amministrazione comunale di Stella Cilento e della Pro Loco. Renzo Vassalluzzo, ideatore della manifestazione si dichiara: “soddisfatto dell’iniziativa che in questo anno di sperimentazione, getterà le basi per la buona riuscita del Progetto: La via dell’olio esiste in altre regioni, ma è articolata su più Comuni, la nostra particolarità è partire da un solo Comune il nostro Stella Cilento per poi portare questa innovazione su tutto il comprensorio del cilento antico”.

La mission de La Via dell’Olio

Un percorso che attraversa luoghi e comuni di una stessa zona lungo il quale è possibile trovare e visitare aziende, borghi, frantoi oleari o altre strutture dove si prepara e produce olio extravergine di oliva e vari prodotti tipici. Un progetto ambizioso, di promozione: turistica territoriale e culturale che vuole indirizzare gli sforzi di tutti gli operatori del settore che lavorano nell’agricoltura e nel turismo qui nel Comune di Stella, in una direzione unica. Fare una rete tra domanda e offerta, avviare uno spirito di cooperazione tra Istituzioni pubbliche e private, enti di promozione culturale e turistica come la Pro Loco e il Forum dei giovani.