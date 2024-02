Forza Italia Eboli propone un piano di recupero per il quartiere Prato

Arriva dal gruppo consiliare di Forza Italia Eboli e dal partito la proposta rivolta all’amministrazione comunale rispetto alla riqualificazione e ristrutturazione del popoloso quartiere Prato.

Un quartiere che accoglie sempre di più residenze e famiglie e che aumenta in quanto densità di popolazione ogni anno di più.

Le dichiarazioni

«È necessario trovare una soluzione ad un problema annoso ma a quanto sembra l’amministrazione comunale non viole affrontarlo in alcun modo. La questione è quella della zona agricola Prato, area diffusamente edificata, tant’è che oramai è corretto chiamarla “Quartiere Prato”. Il quartiere vede la presenza di numerosi immobili che sono stati edificati, per la quasi totalità, in forza di titoli edilizi “legittimi”; quasi tutti derivanti dall’applicazione del cosiddetto “Piano Casa”. Ora, detto che è doveroso perseguire chiunque abbia commesso abusi e che ha realizzato qualsiasi tipo di costruzione in mancanza di Titolo Abilitativo regolarmente rilasciato dagli uffici comunali, è anche dovere della politica recepire le trasformazioni del territorio ed inserirle in uno strumento urbanistico che consenta di garantire ai residenti del Prato i servizi propri di un quartiere».

Il consigliere comunale Giuseppe Norma affida a una nota le richieste avanzate dal suo gruppo politico e aggiunge: «Ad oltre due anni dall’insediamento dell’amministrazione Conte e nonostante i ripetuti annunci sulla sempre imminente presentazione del Piano Urbanistico Comunale, siamo al palo».

Il piano di recupero

E poi il piano di recupero. «Si lavori alla redazione di un Piano di Recupero per il quartiere Prato che renda finalmente conto della realtà e garantisca ai cittadini i servizi che hanno il diritto di avere. La pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, ecc. non possono essere negati a chi abita in quella che un tempo era zona agricola ma che oggi di fatto è un quartiere abitato da concittadini a cui deve essere garantita pari dignità di ogni altro. Ad oggi, nella nebulosa che avvolge qualsiasi attività di questa Amministrazione, nessuno conosce quali sono i tempi di redazione del P.U.C. ma almeno si recepisca la presente istanza e si dia ascolto ai cittadini del Prato a cui Forza Italia vuole dare voce».