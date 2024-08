Forni elettrici professionali: caratteristiche e vantaggi

Se c’è un aspetto capace di fare la differenza quando si ha un bar, un ristorante, una pasticceria o qualsiasi altra attività che appartiene al comparto Ho.Re.Ca. è senza ombra di dubbio la predisposizione di attrezzature di qualità.

Il forno rappresenta, insieme al frigorifero, l’elettrodomestico più importante all’interno delle cucine professionali. Si trova disponibile secondo molteplici tipologie, da valutare in relazione al menù proposto all’interno del locale e alle abitudini dello chef.

In questo articolo vi proponiamo una panoramica dei fattori da valutare prima di procedere all’ acquisto di forni elettrici professionali , in grado di garantire diversi vantaggi degni di nota.

Caratteristiche dei forni elettrici professionali

Fino a non molto tempo fa nelle cucine di ristoranti e pasticcerie si utilizzavano soprattutto i forni a gas. Si tratta certamente di una soluzione che non è passata di moda e che si rivela molto attuale, solo che presenta una peculiarità di non poco conto: la necessità di dover installare il dispositivo laddove fosse presente la possibilità di connettersi alla rete del gas o del metano, cosa non sempre possibile.

In virtù di tale considerazione l’uso del forno elettrico sta conoscendo una diffusione interessante. Parliamo di un apparecchio multifunzionale e semplice da utilizzare, fattore che lo rende più pratico dei classici modelli a gas a cominciare dall’accensione, per la quale è sufficiente premere un bottone.

E la gestione dei consumi? Negli ultimi anni gli standard sono decisamente migliorati, complice il fatto che è possibile selezionare all’interno di un’ampia gamma di programmi che permettono di preparare qualsiasi piatto in maniera eccellente. L’importante è optare per modelli che appartengono a una classe di efficienza energetica ottimale.

Vantaggi dei forni elettrici professionali e il plus dei modelli a convezione

I forni elettrici professionali sono disponibili secondo varie tipologie, a cominciare da quelli a convezione: tra i più richiesti in assoluto.

Si caratterizzano per l’uniformità della cottura, un fattore che consente di preparare più tipi di ricette contemporanea, dando modo di “mischiare” persino pietanze dolci e salate: qualcosa che torna di grande utilità presso le attività della pasticceria, oltre che nella maggior parte dei ristoranti.

Inoltre, questi forni si distinguono per il buon livello di efficienza energetica, la regolazione eccellente della temperatura, affidabile e precisa, nonché la versatilità senza pari: sono perfetti per realizzare dolci, piatti a base di pesce, verdure e carne, prodotti lievitati e molto altro ancora.

A livello di manutenzione e pulizia sono semplicemente il top: tali operazioni risultano più semplici in quanto all’interno dell’apparecchio la maggior parte delle componenti sono estraibili.

Il materiale utilizzato è l’acciaio inossidabile, questo nella maggior parte delle superfici, insieme al vetro. Entrambi sono piuttosto semplici da sanificare, l’importante è adoperare detergenti in linea con gli standard HACCP, spugne non abrasive e procedere regolarmente all’igienizzazione, onde evitare che si possa accumulare lo sporco.

Infine, alcuni modelli di forni elettrici professionali sono dotati di una funzione innovativa che permette di semplificare non poco le cose: quella del lavaggio automatico. In alternativa, laddove fosse disponibile una cottura a vapore, è possibile adoperarla per dare una “prima sgrassata alle pareti”, una pratica che renderà più agevoli le operazioni successive di rimozione dei residui di cibo.