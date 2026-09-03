Formazione OSS a Polla: corso gratuito e ridotto per i diplomati IPSSAS

I diplomati dell’Istituto Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (IPSSAS) di Polla avranno la possibilità di accedere a un corso di formazione gratuito e a durata ridotta per ottenere la qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), corrispondente al livello EQF3. L’iniziativa verrà illustrata ufficialmente lunedì 7 settembre, alle ore 11:30, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado di Polla.

Dettagli e partner del progetto Diano Welfare

L’intervento si inserisce all’interno del progetto “Centro territoriale di inclusione attiva Ambito S10 – C.T.I.A. DIANO WELFARE”, misura finanziata dal Programma Campania Welfare nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021-2027. Promotore dell’iniziativa è il Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni (Ambito S10), guidato dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio.

L’organizzazione delle attività vede la cooperazione di diversi soggetti operanti sul territorio:

Cooperativa Sociale Il Sentiero

Scuola di Formazione Socrates

Cooperativa New Orion

La sinergia tra gli enti coinvolti punta a consolidare la rete dei servizi locali e a garantire la corretta esecuzione delle azioni previste dal piano di inclusione.

Il ruolo dell’OSS e gli sbocchi occupazionali

Nel corso dell’evento informativo verranno analizzati la struttura del percorso didattico e il profilo professionale dell’Operatore Socio-Sanitario, figura chiave per il raccordo tra l’assistenza sanitaria e quella sociale. L’operatore trova impiego in molteplici contesti operativi, dalle strutture ospedaliere alle residenze sanitarie assistenziali (RSA), fino ai servizi di assistenza domiciliare integrata.

La qualifica offre prospettive d’inserimento lavorativo sia nel settore pubblico sia in quello privato, comprendendo centri diurni, cooperative sociali e reti di assistenza territoriale.

Modalità agevolata e supporto alle candidature

La particolarità del corso riservato ai diplomati dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” dell’IPSSAS consiste nel riconoscimento dei crediti formativi acquisiti durante il quinquennio scolastico. Tale abbuono consente una riduzione delle ore complessive del percorso, agevolando l’iscrizione al Registro Regionale delle qualifiche e l’ingresso nel mercato del lavoro.

Durante la mattinata di orientamento è previsto uno spazio operativo: i giovani interessati potranno avvalersi del supporto dei tecnici per la compilazione della domanda di partecipazione, la verifica dei documenti richiesti e la formale trasmissione della candidatura.