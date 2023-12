Foria Borgo Divino: dall’8 al 9 dicembre, con Cantine Aperte a Natale, ritorna la kermesse in versione invernale

Si riaccendono le luci a Foria di Centola. Per la serata dell’Immacolata e per la successiva, il piccolo borgo è pronto per dare il meglio dell’accoglienza, della tradizione e del divertimento con Cantine Aperte a Natale. Gli stand allestiti brulicheranno di specialità tipiche, che andranno dai taglieri ai dolciumi natalizi. Grande attenzione sarà data all’esposizione di originali creazioni artigianali e alla preparazione di pietanze tipiche della tradizione antica, nel rispetto delle idee dell’associazione che sostiene l’evento

L’idea delle “Cantine”

“Foria Borgo Divino è un’associazione di promozione sociale che mira a valorizzare le tradizioni popolari ed enogastronomiche del borgo di Foria di Centola – così Sara Forte, componente del gruppo ed artista- Nello specifico vuole far conoscere le eccellenze vitivinicole e le aziende che sono nate nel territorio che, storicamente, vanta la produzione del vino dei Papi. Le colline attorno a Centola erano le stesse che producevano vini decantati perfino in una novella di Miguel de Cervantes

Il programma

Forti del successo avuto con la prima edizione dell’evento tenutasi nel mese di agosto, l’associazione Foria Borgo DiVino, presieduta da Lorenzo Fedullo, ripropone una due giorni che prevede oltre che “lo stand con degustazione a calice delle cantine partners (Albamarina,Giordano,Papanonno,Tenuta Don Luigi e Isca delle donne), stand gastronomici che propongono pietanze di tradizione,dall’antipasto al dolce ed infine mercatini di artigianato e tanta musica”.

Nell’eventualità di condizioni meteo avverse, l’evento si svolgerà presso la Sala “Don G. Cavaliere” di Foria