Fondovalle Calore, respinto ricorso per aggiudicazione del lotto D-E

Il Consiglio di Stato ha confermato l’aggiudicazione del lotto D-E della Fondovalle Calore alla cordata guidata dalla Pagano spa. I giudici amministrativi, infatti, hanno respinto le istanze del Consorzio Fenix, ritenendo che la cordata guidata dalla Pagano spa possedesse tutti i requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori. In particolare i giudici hanno sottolineato che i requisiti di qualificazione possono essere posseduti dall’intero raggruppamento di imprese e non necessariamente da ciascuna singola società.

I lavori del lotto D-E

Il lotto D-E, lungo circa 10 chilometri e del valore di 50,8 milioni di euro, è uno dei tratti più importanti della Fondovalle Calore. Collegherà i comuni di Controne, Postiglione e Serre.

Resta ancora da definire il destino del lotto C-D, per il quale il Consorzio Fenix ha presentato un altro ricorso. La decisione del Tar Salerno è attesa per il prossimo 30 ottobre.

Le indagini

La Fondovalle Calore, intanto, resta sotto i riflettori della magistratura nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolto il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri.