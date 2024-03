Fondovalle Calore: procede l’iter per consentire l’inizio dei lavori per il II lotto

Sono passati circa 17 anni dalla posa della prima pietra della Fondovalle Calore e, attualmente, è percorribile il primo stralcio funzionale che da località Mainardi di Aquara porta alle Grotte di Castelcivita. A ritardare la realizzazione dell'opera diversi imprevisti verificatisi negli ultimi anni, ma sembra che ora il problema della ripresa, a pieno regime, dei lavori sia arrivato ad una soluzione.

Negli ultimi giorni la Provincia di Salerno ha inviato, ai cittadini che 17 anni fa subirono degli espropri per lasciare spazio alla grande infrastruttura, la comunicazione del saldo degli importi non ancora liquidati. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter continuare i lavori per il II lotto della strada, lotto che ricade interamente nel Comune di Aquara.

A fare il punto della situazione il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri e il sindaco di Aquara, Antonio Marino.