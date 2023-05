Folgorato da una scarica elettrica: muore ragazzo di 24 anni: la tragedia a Battipaglia

Tragedia a Battipaglia. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 maggio, un giovane di soli 24 anni ha perso la vita a causa di una terribile scarica elettrica.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava nella zona industriale di Battipaglia e stava tentando di asportare dei cavi in rame da una fabbrica abbandonata situata in via Bosco I. Purtroppo, mentre era intento nella sua attività, ha incrociato il tragico destino che gli ha riservato una morte prematura e drammatica. Il corpo senza vita è stato ritrovato accanto a una cabina elettrica, testimone silente di questa terribile sciagura.

Immediatamente dopo la scoperta, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti gli agenti di polizia e i soccorritori sanitari, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Le indagini

Le indagini sul tragico incidente sono ancora in corso e si attende l’intervento del medico legale per fare luce sulla dinamica dei fatti e determinare le cause precise che hanno portato a questa morte prematura. È fondamentale comprendere se ci sono state delle negligenze o delle mancanze che hanno contribuito a creare un ambiente così pericoloso in una fabbrica dismessa, al fine di evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.

Il cordoglio

È un momento di profonda tristezza per tutta la città, che oggi piange la perdita di un giovane strappato alla vita in modo così tragico.