Focus di Report sul ponte sullo stretto, anche tre cilentani nella commissione VIA

Si è aperto con l’inchiesta Il ponte a tutti i costi di Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Enrica Riera, l’appuntamento con Report in onda questa sera, domenica 19 gennaio alle 20.30, su Rai 3 e RaiPlay.

L’iter

Una questione di stretta attualità. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe esserci l’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo aggiornato, ma, si chiede Report, si è sicuri che la premier Giorgia Meloni voglia prendersi la responsabilità di approvare un progetto sul quale molti tecnici indipendenti hanno posto grossi dubbi di fattibilità?

La commissione

L’ultimo in ordine cronologico è stato il presidente dell’Ingv – Istituto nazionale Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, massima autorità in materia sismica in Italia.

Altri tecnici meno critici sono stati nominati nella commissione Via (valutazione di impatto ambientale) che ha dato il via libera al progetto. Ma sulla commissione pesa una certa vicinanza ai partiti di maggioranza e c’è perfino chi ha delle condanne proprio per reati ambientali. E tra di loro spuntano anche dei cilentani: Marcello Feola (FdI) candidato sindaco al comune di Campora e tra i papabili alla carica di presidente del Parco, Giovanni Fortunato (FI) sindaco di Santa Marina e Maria Gabriella Natale, nel 2019 candidata al consiglio comunale con la Lega.

Nell’inchiesta, tra l’altro, «si scopre che il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin ha fatto un’infornata di nomine, molte addirittura a fine settembre e formalizzate a novembre, pochi giorni prima che la commissione si pronunciasse all’unanimità. Sono presenti esponenti della Lega, di Fratelli d’Italia, anche di Forza Italia. C’è forse un conflitto d’interesse?». Questo uno degli interrogativi.