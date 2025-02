Focolai di tubercolosi nella Piana del Sele: un allarme per la comunità

La Piana del Sele è alle prese con l’allarme tubercolosi: due giovani sono stati ricoverati, uno presso l’ospedale di Eboli e l’altro a Battipaglia, poi trasferito al Cotugno di Napoli. Le loro condizioni sono al momento riservate.

Una malattia mortale, spesso diagnosticata tardivamente

La tubercolosi è una malattia infettiva grave, che può avere esiti fatali se non diagnosticata e curata tempestivamente. Purtroppo, spesso i pazienti si rivolgono tardi alle strutture sanitarie, quando la malattia è già in fase avanzata. Tosse e affanno sono i sintomi più comuni, ma la tubercolosi può colpire anche altri organi oltre ai polmoni.

Il caso di Eboli: un focolaio nel centro migranti?

Il diciottenne ricoverato a Eboli è ospite di un centro migranti. La TAC ha evidenziato una polmonite grave con segni di tubercolosi. In attesa degli esami di laboratorio, i medici hanno provveduto a bonificare il reparto di Pronto Soccorso.

La preoccupazione dei residenti

I residenti della zona hanno espresso timori per la possibile diffusione della malattia, soprattutto per i contatti che i giovani del centro migranti hanno con badanti che assistono anziani. Chiedono alle autorità sanitarie se siano necessarie misure di prevenzione aggiuntive.

L’ospedale di Eboli: “Non creiamo allarmismo”

I medici dell’ospedale di Eboli invitano alla calma, sottolineando che la tubercolosi non è una novità e che spesso i casi vengono scoperti in ritardo. Tuttavia, riconoscono l’importanza della prevenzione e raccomandano l’uso di mascherine per i residenti del centro migranti in attesa dei risultati degli esami.

Un terzo caso a Nocera Inferiore

Secondo alcune indiscrezioni, un terzo paziente affetto da tubercolosi sarebbe ricoverato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La malattia colpisce soprattutto persone con problemi di alimentazione, immunodepresse o che lavorano in ambienti a rischio.