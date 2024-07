Fiori per abbellire agli spazi pubblici di Sassano: l’iniziativa dall’assessore Gaetano Spano

Fiori per abbellire agli spazi pubblici di Sassano. La semplice idea dell’assessore Gaetano Spano ha subito incontrato i favori di associazioni e cittadini. Detto-fatto: in pochi giorni le vie del paese sono state adornate con i colori e profumati dalle essenze di centinaia di piante floreali.

“Questa idea nasce dal desiderio di incentivare il decoro urbano del nostro paese attraverso il semplice ma significativo gesto di piantare dei fiori che oggi abbelliscono piazzette, contrade e molte aree del nostro paese del centro storico e di altre frazioni” riporta Spano.



L’obiettivo è stimolare l’amore verso il paese ed un maggior attaccamento con un occhio di riguardo verso le giovani generazioni. Inoltre si rende più accogliente l’abitato in vista dei rientri dei tanti emigrati sassanesi che proprio nei mesi estivi fanno ritorno alle origini.



“È doveroso ringraziare i residenti dei vari quartieri e le associazioni” sottolinea ancora Spano “che per amore del proprio paese e profondo senso civico hanno voluto questa iniziativa che come amministratore non ho potuto fare a meno di incoraggiare e sostenere. Ed infatti in alcune contrade si è solo rimpinguato il numero di piante che in precedenza erano state già acquistate dai residenti. Credo che la collaborazione tra cittadini e amministratori sia la parte fondamentale per il miglioramento della comunità,ed infatti anche il sindaco Rubino ha voluto valorizzare Il monumento ai caduti in piazza Umberto I”.



Le piantine sono state fornite dall’Istituto Professionale per Agricoltura e Sviluppo Rurale di Sala Consilina che fa parte del comprensivo “Marco Tullio Cicerone”.