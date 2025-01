Fiocco azzurro all’ospedale “Curto” di Polla: è Natan il primo bambino dell’anno

Intorno alle 13, di ieri, primo giorno del 2025, l’ospedale “Luigi Curto” di Polla ha festeggiato la nascita del primo bebè. Si chiama Natan ed è figlio di una coppia di Aquara. Sia lui che la mamma stanno bene e nei prossimi giorni torneranno a casa.

Il parto

La donna durante la gravidanza è stata seguita dal ginecologo, Antonio Squitieri. Ad assisterla in sala parto il dottore Miranda e l’ostetrica Attanasio. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio valdianese, sotto la direzione del dirigente Francesco De Laurentiis, si appresta a lavorare sin da subito, senza pause, per garantire le migliori cure alle future mamme e ai loro bambini.

Segnale positivo per la comunità

La nascita di Natan rappresenta non solo un momento di gioia per la famiglia, ma anche un segnale positivo per la comunità.