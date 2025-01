Finisce 2 a 2 tra Ebolitana e Apice

Pareggio amarissimo per l’Ebolitana, che viene rimontata ad un minuto dalla fine. Il match inizia sotto la pioggia, con il campo ai limiti della praticabilità.

La gara

Le due squadre si studiano. Al trentesimo progressione di Giorgio sulla sinistra: l’attaccante entra in area, ma al momento del tiro viene anticipato dal portiere Fusco in uscita. Due minuti dopo Fernando per Thiam, che non riesce a concludere appena entrato in area, ancora Fusco si tuffa e blocca la sfera.

Gli ospiti tirano in porta al 36esimo con Pesce: diagonale a lato sulla sinistra di Orlandi. L’Ebolitana dopo quarantuno di gioco, reclama per un rigore su Thiam, atterrato in area, ma per l’arbitro Pirozzi, l’attaccante era in fuorigioco. Senza recupero arriva il duplice fischio di Pirozzi. Squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia con un tiro cross insidioso di Thiam, al quarto minuto. Il meritato vantaggio dell’Ebolitana arriva al minuto 15°: Thiam si invola verso la porta e lascia partire un diagonale imprendibile per Fusco. Esplode il Dirceu. Quattro minuti dopo il raddoppio di Giorgio: l’attaccante prende palla sulla sinistra, entra in area e trafigge Fusco. Due a zero per i padroni di casa. Accorcia le distanze l’Apice dopo 36°, con un colpo di testa su calcio d’angolo, di Cordari. Pareggio ancora di Cordari al 44 esimo, con un tiro ravvicinato in area piccola. Dopo cinque di recupero, squadre negli spogliatoi. Un solo punto per gli uomini di Liquidato.