Fine settimana in fattoria nel bio-distretto Cilento solidale

Nel Cilento è in arrivo un fine settimana da vivere in fattoria, all’insegna dell’agricoltura organica rigenerativa, delle mense biologiche e della solidarietà tra produttori agricoli, consumatori e amministratori locali. il Bio-Distretto Cilento Solidale, la più grande iniziativa che sia mai stata realizzata per la valorizzazione delle aziende agricole biologiche dell’area del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, punta al rafforzamento della solidarietà tra tutti gli attori locali.

Il programma

L’azienda agrituristica organica rigenerativa “La Petrosa” di Ceraso – frazione Petrosa – ospiterà due eventi di grande rilievo per l’intera comunità cilentana. Sabato 22 febbraio dalle 9 alle 17 avrà luogo la giornata dimostrativa e di scambio tra operatori biologici, consumatori e amministratori locali su filiera corta e mense biologiche.

Saranno previsti quattro diversi momenti: incontro e conoscenza dei partecipanti con scambio di esperienze, visita dell’azienda agricola, laboratori e degustazioni di prodotti locali e conclusioni a cura di esperti del settore.

Domenica 23 febbraio ci sarà invece il seminario di agricoltura organica rigenerativa per la rigenerazione del suolo, degli ecosistemi, delle relazioni e dei saperi locali.

Interverranno Edmondo Soffritti ed il prof. Vincenzo Michele Sellitto, direttore del Museo del Suolo di Pertosa-Auletta.

Come sottolinea Emilio Buonomo, Direttore del Bio-Distretto Cilento, “tutte le aziende del Parco dovrebbero praticare l’agricoltura organica rigenerativa, che permette di risparmiare sui costi di produzione, salvaguardare la salute, preservare l’ambiente, aumentare la biodiversità e rigenerare i suoli. Ci troviamo nel più grande polo biologico della Campania, con 1.032 aziende agricole biologiche certificate e 26.932 ettari di Superficie Agricola Totale biologica. In ventuno anni di attività abbiamo capito che niente è impossibile e che quando c’è di mezzo la salute nostra e dei nostri figli vale la pena porsi obiettivi importanti”.

La Presidente del Bio-Distretto, Anna Nigro, lancia un messaggio a tutti gli agricoltori, consumatori e amministratori locali: “Cresciamo insieme per il bene della nostra comunità!”.