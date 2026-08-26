Fine mandato a Capaccio Paestum, il saluto dell’ex presidente Quaglia

La fine anticipata dell’amministrazione comunale guidata da Gaetano Paolino ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale di Capaccio Paestum. In seguito alla sfiducia che ha segnato la conclusione della consiliatura, l’ormai ex presidente dell’assise cittadina, Angelo Quaglia, ha voluto rivolgere un messaggio formale di saluto e ringraziamento a tutti i rappresentanti politici e al personale dell’ente.

Il messaggio ai consiglieri e il valore del lavoro svolto

Nel suo intervento, l’ex presidente Quaglia ha inteso sottolineare l’importanza dell’impegno profuso da tutte le forze politiche presenti nell’assise, al di là delle contrapposizioni e dell’esito finale della crisi amministrativa.

L’ex presidente ha evidenziato come l’attività svolta nelle sedi istituzionali abbia rappresentato un tassello fondamentale per la comunità, dichiarando: “A seguito della fine anticipata del mandato amministrativo, desidero esprimere a ciascuno di voi la mia personale e istituzionale gratitudine per l’impegno profuso nel corso di questa consiliatura”.

Proseguendo nella sua analisi, Quaglia ha aggiunto: “Al di là degli esiti politici e delle dinamiche che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio, resta il valore del lavoro svolto nelle commissioni e in aula, sempre orientato – ciascuno secondo le proprie sensibilità – al bene di tutti”.

Il riconoscimento alla struttura amministrativa del Comune

Un passaggio centrale della nota è stato dedicato ai dipendenti comunali, il cui supporto tecnico e operativo garantisce la continuità della macchina amministrativa anche nei momenti di transizione istituzionale.

Quaglia ha voluto rivolgere un pensiero specifico agli uffici dell’ente: “Ringrazio la struttura amministrativa del Comune per il supporto costante, la competenza e la pazienza dimostrate nel collaborare con la Presidenza e con l’intero Consiglio”.

In conclusione del suo messaggio, l’ex presidente ha espresso un auspicio per il futuro politico e sociale del territorio di Capaccio Paestum, fermo restando il contributo che ciascun attore potrà ancora offrire: “Certo che ognuno continuerà a offrire il proprio contributo per il futuro del nostro territorio, vi saluto con profonda stima”.