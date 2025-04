Fibra ottica: buono regalo da 100 euro per i nuovi utenti, anche nel salernitano

La fibra ottica di Open Fiber è arrivata anche in diversi comuni delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Famiglie, professionisti e imprese possono già accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, da oggi con una opportunità in più: vincere un buono regalo grazie all’iniziativa “Open Fiber la scelta che ti premia”.

Tutti gli utenti residenziali di Rotondi, Fontanarosa, Nusco, Sturno, Vallesaccarda, Villamaina, Forino, Gesualdo, Pratola Serra, Taurasi, Sant’Andrea di Conza, Sperone, San Bartolomeo in Galdo, Dugenta, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Marcellino, Dragoni, Formicola, Valle di Maddaloni, Altavilla Silentina, Castellabate, Ascea, Bracigliano, Minori, Olevano sul Tusciano, Palomonte, Sanza, San Mauro la Bruca, Moio della Civitella, Controne, Sant’Angelo a Fasanella e Sicignano degli Alburni che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro L’1 ottobre 2025, infatti, potranno ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato all’1 dicembre 2025.

Come ottenere un buono regalo

Per accedere a questa opportunità basta verificare la copertura del proprio indirizzo su https://openfiber.it/vinci-buono-4/, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce: eseguita l’installazione, su https://openfiber.it/richiedi-buono-regalo/ va compilato l’apposito form per generare il voucher. È infine importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo col codice sulla borchia ottica.