Festività natalizie: potenziare i treni regionali sulla tratta Napoli Centrale – Sapri, la richiesta del Comitato della Magna Graecia

«É assolutamente necessario potenziare, in questo periodo delle festività natalizie, il numero dei posti disponibili a bordo dei treni regionali sulla relazione Napoli-Sapri-Cosenza. I posti messi ordinariamente a disposizione non sono sufficienti in questo periodo» É quanto chiesto dal coordinamento dell’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino

Disagi tra i pendolari

«Molti cittadini stanno manifestando i disagi che si stanno verificando in questi giorni, dovuti ad un notevole aumento dell’utenza ferroviaria. Agli spostamenti per le vacanze infatti si aggiungono quelli per altri gli eventi natalizi come la XVIII edizione di Luci d’artista a Salerno» Quanto sollecitato può essere realizzato utilizzando per le suddette corse i moderni treni Rock al posto dei TAF.

La Regione Campania ha in dotazione entrambi i materiali rotabili e i treni Rock già viaggiano sulla tratta Napoli Centrale – Sapri.