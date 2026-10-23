Festival del Teatro Amatoriale di Agropoli: al via la quarta edizione

La Città di Agropoli si prepara ad accogliere la quarta edizione del Festival del Teatro Amatoriale, una manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale e dal Cineteatro Eduardo De Filippo, sotto la direzione artistica di Pierluigi Iorio. Il cartellone prende il via l’11 novembre e si snoda fino al 14 aprile 2027, offrendo al pubblico un percorso di dieci appuntamenti che spaziano tra la drammaturgia classica e quella contemporanea, valorizzando il talento e la passione delle compagnie del territorio e non solo.

Il programma degli spettacoli della stagione

L’apertura della rassegna è affidata mercoledì 11 novembre all’Associazione Camminare Insieme con la commedia Ho deciso di non morire di Camillo Vittici, guidata dalla regia di Enrico Giuliano. Il mese di dicembre vedrà due pilastri della tradizione teatrale partenopea firmati da Eduardo De Filippo: mercoledì 9 dicembre l’Associazione Teatrale Theatron porta in scena Ditegli sempre di Sì, diretta da Gerardo Santosuosso, mentre martedì 15 dicembre la Compagnia Teatrale Instabile propone Natale in casa Cupiello per la regia di RiSi.

Il calendario del nuovo anno riprende giovedì 14 gennaio con la Compagnia Teatrale La Puteca degli attori, sul palco con Dietro un fantasma, testo scritto e diretto da Marco Reggiani. Martedì 9 febbraio la Compagnia Culturale Il Sipario presenta Unici, un omaggio a Luigi Pirandello e Peppino De Filippo curato dalla regia di Massimo Pagano. Successivamente, mercoledì 17 febbraio, l’Avis propone Caino e Abele dalla genesi secondo Markigna, opera scritta e diretta da Marco Pavani.

Mese fitto di impegni quello di marzo, che parte martedì 2 con l’Associazione culturale Colp di scena e la rappresentazione de Il Silenzio Grande di Maurizio De Giovanni, diretta da Francesco Veneruso. Mercoledì 17 marzo Scenaperta teatro firma Capitolo due di Neil Simon con la regia di Danilo Vaccher, mentre lunedì 29 marzo l’Associazione Culturale Yggdrasill mette in scena Tre preti per una besciamella di Tonio Logoluso per la regia di Alessandro Pagliaro. La chiusura del festival è prevista per mercoledì 14 aprile con La Bottega teatrale di Castellabate in Nu bastone chiacchierone di Pasquale Petito, con la regia di Alfredo Crisci.

Le dichiarazioni delle istituzioni e della direzione artistica

L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per la crescita culturale della comunità, come sottolineato congiuntamente dal sindaco Roberto Mutalipassi e dal consigliere delegato alla Cultura Francesco Crispino: «Sosteniamo con entusiasmo questa rassegna che dà ampio spazio alle compagnie locali che con la loro passione e talento contribuiscono a creare altre occasioni di intrattenimento e incontro al Cineteatro De Filippo. Offrire un programma sempre più ricco di spettacoli che vanno a sommarsi alla prestigiosa XII Stagione Teatrale 2026/2027 aiuta a promuovere la partecipazione di tutta la comunità».

A sottolineare il valore sociale e artistico dell’evento è anche il direttore artistico della struttura, Pierluigi Iorio: «Siamo felici di presentare la quarta edizione di questo Festival che continua a crescere e a coinvolgere il pubblico con una proposta di qualità. Il teatro amatoriale rappresenta un presidio culturale prezioso per il nostro territorio, offrendo palcoscenici importanti a compagnie che dimostrano di avere una passione genuina e viscerale per il teatro».

Informazioni su abbonamenti, biglietti e orari

Tutte le rappresentazioni in programma avranno inizio alle ore 20:45. La struttura ha attivato una campagna abbonamenti accessibile per consentire un’ampia partecipazione cittadina: la tessera per l’accesso all’intera rassegna di dieci spettacoli è disponibile al prezzo di 25 euro. I singoli biglietti per ciascuna serata hanno un costo di 5 euro e vengono messi in vendita nei giorni precedenti la rappresentazione.

I titoli d’ingresso possono essere acquistati direttamente presso il botteghino del Cineteatro nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, oppure online attraverso il sito ufficiale www.cineteatroeduardo.it. Per l’acquisto degli abbonamenti e dei biglietti è possibile usufruire dei benefici previsti da Carta del Docente e Bonus Cultura. Per ulteriori dettagli e chiarimenti è attivo il numero di telefono 3247879696.