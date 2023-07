“Festa della Pizza” a Salerno: 14 forni e tanti artisti per celebrare l’alimento più conosciuto al mondo

La 25ª edizione della Festa della Pizza di Salerno al via: un’esplosione di sapori, divertimento e musica per quattro giorni consecutivi. Da domani, mercoledì 12 luglio, la Piazza Salerno Capitale si animerà con l’accensione di 14 forni, pronti a sfornare le prelibatezze della tradizione pizzaiola campana. Questo evento, ideato da Maurizio Falcone e organizzato dall’Associazione Alimenta in collaborazione con Effe Emme Eventi, sarà supportato dal patrocinio di importanti enti come la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, la Camera di Commercio di Salerno, la CNA Salerno, l’ONMIC, l’associazione HUMANITAS e l’AiC Campania. La squadra organizzativa conta anche sul contributo di Nunzio Mascolo, responsabile tecnico delle pizzerie.

Il programma dell’evento

Dopo 14 anni di pausa, i forni di 12 delle migliori pizzerie della Campania si riaccenderanno per deliziare i palati dei visitatori. Tra queste, spiccano nomi come I due fratelli, l’Antica pizzeria Reginé, I tre monelli, Vaco ‘e pressa, L’angelo e il diavolo, Nuceria, Brandi, Criscemunno, Ma tu vuliv a pizz, I love pizza, La terra del mito e Luigi o’ Furnar. Inoltre, un forno sarà dedicato alle pizze per celiaci, realizzato in collaborazione con l’AIC (Associazione Italiana Celiachia), e un altro sarà riservato all’area ospiti. Saranno disponibili una vasta selezione di gusti e proposte firmate dai più rinomati maestri pizzaioli del settore, insieme a stand di degustazione. Questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per promuovere il valore della Dieta Mediterranea e dei prodotti enogastronomici del territorio, veri e propri tesori culturali che fanno parte dell’eccellenza del made in Italy.

Gli ospiti

Oltre alle delizie gastronomiche, la Festa della Pizza offrirà anche intrattenimento di alto livello. La conduzione delle serate sarà affidata a Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio Kiss Kiss. Come nelle edizioni precedenti, ogni sera sul palco si esibiranno numerosi artisti della musica italiana e band emergenti, ma non mancherà spazio anche per la danza. L’inaugurazione dell’area spettacolo, mercoledì 12 luglio, vedrà l’esibizione di Dadà, il cui vero nome è Gaia Eleonora Cipollaro, reduce dal successo ottenuto a X Factor grazie all’originalità della sua proposta musicale. A questa giornata inaugurale parteciperà anche Davide De Marinis, autore del tormentone “Troppo Bella“, che nel 1999 ha fatto cantare mezza Italia e che oggi, insieme a Enzo Salvi e Johnny Ponta, sta ottenendo successo con il nuovo singolo dell’estate, “Country Dance”.

Prima dei grandi nomi, saranno le scuole di danza sportiva della società Fida Italia Starlight Dance di Mimmo Borgo e Ginger’s Art di Melissa e Jessica Manzo ad animare la platea, insieme al live dei Juke Band.

Nel frattempo, si è aggiunto un nuovo ospite musicale al programma della 25ª edizione della kermesse. Giovedì 13 luglio, sarà la volta di Lele Blade, pseudonimo di Alessandro Arena. Il rapper, noto come uno dei più promettenti esponenti della nuova scena urban, non solo partenopea ma anche nazionale, presenterà il suo nuovo singolo “Lose Control”, che segna l’inizio della sua collaborazione con Warner Music Italy. Venerdì 14 luglio sarà una serata di doppio live con la partecipazione di Chiara Galiazzo e Napoleone, mentre sabato 15 luglio saliranno sul palco i Neri per Caso. Domenica 16 luglio, per concludere in bellezza, sarà la volta di LDA.

Le info utili

La Festa della Pizza può contare sull’importante sostegno di partner come Radio Kiss Kiss, Santoro Creative Hub, Molini Pizzuti, La Torrente, Coca Cola, Birra Peroni, Forni Artistica Mediterranea, Humankey (Main Sponsor) e Cooper Pul, RHC Maintenance & Service, Carrino Noleggi, Pavar Attrezzature, Punto Legno Store, Caseificio Ilka, Dacam Engineering, Saledil e I Casola (Sponsor Tecnici). L’immagine grafica dell’evento è stata curata dal designer Gino Bardese.

Informazioni utili per il pubblico: il taglio del nastro avverrà mercoledì 12 luglio alle 19. A partire dal giorno successivo, giovedì 13 luglio, l’ingresso alla manifestazione sarà consentito dalle 20. Il biglietto di ingresso avrà un costo di 12 euro e includerà 4 tranci di pizza e una bibita.