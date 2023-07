Festa a Giungano per la vittoria elettorale della lista guidata da Giuseppe Orlotti | VIDEO

Con una percentuale di voti che supera il 63% delle preferenze, Giuseppe Orlotti, durante le ultime elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio 2023 è stato confermato sindaco del comune di Giungano.

Un momento di condivisione tra sindaco e cittadini

Venerdì 30 giugno, in piazza Vittorio Veneto il primo cittadino, insieme agli altri componenti della lista denominata Giungano Democratica, ha incontrato gli abitanti del paese cilentano per ringraziarli per la fiducia accordatagli.

È stato un momento di festa con tanta musica e tanto buon cibo offerto per l’occasione ai presenti.

Alla festa presenti anche altri sindaci

A partecipare alla serata e a congratularsi con i vincitori sono stati non solo i residenti, ma anche i sindaci e gli amministratori dei comuni del Cilento e tanti altri rappresentanti del mondo della politica.