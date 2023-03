Fermento ad Auletta: svelato il gruppo ospite in occasione dei festeggiamenti per San Donato

Ad Auletta, fervono i preparativi per la festività di San Donato, il patrono del paese, che cade il 18 agosto di ogni anno.

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla ricorrenza, il Comitato Festeggiamenti San Donato di Auletta si è già riunito per mettere a punto il programma delle festività.

Ad animare la serata, i Nomadi

La notizia che ha fatto subito il giro del paese è quella della scelta degli artisti che animeranno i festeggiamenti civili in onore del Santo Patrono. Saranno i Nomadi, storico gruppo musicale italiano, a salire sul palco e a regalare emozioni ai presenti.

La scelta dei Nomadi ha suscitato grande entusiasmo e attesa tra i cittadini di Auletta e dei paesi limitrofi, che non vedono l’ora di cantare e ballare al ritmo delle loro canzoni. Lo storico gruppo, che ha fatto la storia della musica italiana, riproporrà i grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni.

Fermento ad Auletta e i paesi limitrofi

Negli anni scorsi, Auletta ha ospitato cantanti di caratura nazionale, come Le Vibrazioni, Riccardo Fogli e Michele Zarrillo. Anche quest’anno, grazie alla scelta dei Nomadi, il paese si prepara a vivere una grande festa, all’insegna della musica e della tradizione.

la festa di San Donato si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della tradizione, che non vedono l’ora di vivere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. L’attesa è grande, ma il 18 agosto sarà una giornata indimenticabile per tutti i cittadini di Auletta e non solo.