Felitto: turismo ed eventi, confronto tra maggioranza e opposizione

Confronto tra maggioranza e minoranza di Felitto per stagione turistica ed eventi culturali. Il Gruppo “Uniti per Felitto-Le radici di domani”, capeggiata da Maurizio Caronna, lo scorso sabato ha incontrando il Sindaco Carmine Casella e la Consigliera delegata al Turismo Noemi Schiavo. Nel confronto si è ribadita la volontà di accompagnare il naturale dovere di vigilanza con la necessità di proporre soluzioni concrete per il rilancio del paese. Si è quindi posto al centro dell’incontro la questione della vigilanza nell’area di Remolino, del decoro urbano, incluso il fenomeno del randagismo.

Una particolare attenzione è stata riservata alle iniziative avviate dalla Consigliera Noemi Schiavo e alle proposte della minoranza positivamente riscontrate dal Gruppo di maggioranza. E’ così che, nel primario interesse della comunità, si è intrapresa una collaborazione su temi da trattare con priorità, quali elaborazione locandine turistiche; elaborazione tabelle con indicazione delle attività ricettive e di ristorazione; commissione studio per il recupero e il rilancio del Centro storico; rete tra i ristoratori per creare il marchio “qui si mangia cilentano”; ipotesi di recupero per un antico sentiero a metà collina che collega la Rupe con la nota Remolino.

Lo sguardo del Gruppo

“Uniti per Felitto-Le radici di domani” va oltre il territorio comunale: «la compagine politica ha già da tempo richiesto ai paesi ‘a monte’ delle Gole del Calore gli atti relativi alle analisi sulla depurazione delle acque. L’assetto biologico del Fiume Calore, uno dei corsi più pregiati d’Italia, va tutelato con una politica di raccordo e condivisione», si legge in una nota.

«Se non vogliamo discutere di un ‘Contratto di fiume’ – sostengono i consiglieri Caronna, Bertone e Morena – vanno almeno adottate politiche comuni di tutela con un monitoraggio serio e permanente nonché puntando sulla valorizzazione mediante una sentieristica di qualità».

Su questo tema la forza di minoranza annuncia il lancio di una campagna di sensibilizzazione già nel prossimo autunno.