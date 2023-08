Felitto: presto un gemellaggio con un comune degli Stati Uniti

Il gemellaggio è stato reso possibile grazie all’impegno dei felittesi e di Jeff Casella, originario di Felitto, ma nato e vissuto nel comune statunitense. L’annuncio dell’unione fortemente simbolica tra i due paesi e le due comunità è stato dato ai cittadini presso l’aula consiliare del comune di Felitto, alla presenza del sindaco, Carmine Casella, di tutti gli amministratori comunali e dei tanti residenti da sempre attivi per la promozione del territorio.

Le parole di Jeff Casella

“È stato un grande onore oggi condividere questo momento con tutti. Un ringraziamento particolare al sindaco Casella Carmine e a tutti i rappresentanti di Felitto che hanno condiviso questo annuncio speciale in cui abbiamo comunicato a tutti ufficialmente che Old Forge e Felitto inizieranno il processo di gemellaggio con cui uniremo per sempre le nostre due comunità” ha affermato Jeff Casella.

Quando verrà ufficializzato il gemellaggio?

Per l’occasione ai presenti è stata offerta una torta ben augurale su cui sono stati raffigurati gli stemmi delle due comunità. Il gemellaggio dovrebbe essere ufficializzato entro il 2024 quando a Old Forge sarà celebrata, contemporaneamente ai festeggiamenti nel comune di Felitto e con lo scopo di fondere le tradizioni delle due comunità e di rimarcare l’importanza dell’unione stilata, anche la Festa della Madonna di Costantinopoli che si tiene nel mese di settembre