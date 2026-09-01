Felitto in festa per i 100 anni di Angela Prinzo: il Cilento si conferma terra di longevità

C’è una nuova centenaria nel Cilento: si tratta della signora Angela Prinzo di Felitto che oggi, per spegnere le candeline della torta preparata per il grande traguardo del suo secolo di vita, è stata raggiunta da parenti, amici e dall’Amministrazione Comunale con il sindaco, Carmine Casella, che ha voluto portarle personalmente i suoi auguri.

Il messaggio d’auguri dell’Amministrazione Comunale

“Oggi è un giorno davvero speciale per tutta la nostra comunità. Alla signora Angela Prinzo, che festeggia il meraviglioso traguardo dei 100 anni, i nostri più affettuosi auguri. Un secolo di vita racchiude in sé una storia preziosa, fatta di ricordi, affetti, gioie, sacrifici e tanti momenti che hanno attraversato il tempo e le generazioni”, hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

La consegna della targa ricordo e la festa in comunità

Tutta la comunità ha augurato il meglio a nonna Angela, che è stata anche destinataria di una lettera da parte dell’Amministrazione: “Cara Signora Angela, 100 anni sono un traguardo straordinario, da festeggiare con il cuore pieno di gratitudine e di gioia”, si legge nel messaggio del Sindaco Casella, che ha consegnato alla nuova centenaria del Cilento una targa riportante lo stemma del Comune di Felitto.

“Orgogliosi di chi in 100 anni ha contribuito a costruire la nostra identità, le nostre Radici, i nostri Valori, la nostra Storia. Infinitamente grati per questi 100 anni”, questo il messaggio inciso sulla targa.

Abbracci, momenti profondi ed emozionanti e tante manifestazioni di stima e affetto hanno inondato la signora Angela oggi, nel giorno del suo centesimo compleanno. Un traguardo che conferma come il Cilento sia terra di longevità.