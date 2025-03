Feldi Eboli, senti Di Domenico: “Vogliamo il secondo scudetto, poi la Champions” | VIDEO

Dopo lo Scudetto e la Supercoppa nella bacheca della Feldi Eboli trova spazio anche la Coppa Italia. Le ‘volpi’ infatti con il successo di Jesi nelle Final Eight portano a casa l’unico trofeo che mancava nel panorama nazionale. Dopo la gara al cardiopalma con la L84, finita dopo una serie interminabili di rigori, e il successo in semifinale sul Napoli la Feldi ha superato con merito anche l’Ecocity Genzano. I ragazzi di coach Antonelli passano avanti per tre reti prima di concedere una parziale rimonta ai laziali che cedono per 4-2. Strepitoso il capitano Carlos Dalcin, eletto miglior portiere del torneo, e Francesco Liberti, MVP della finale.

Nel post gara ai microfoni di Sky Sport è stata Vincenzo Capongiro, cresciuto nella ‘cantera’ della Feldi ha dichiarare: “Si tratta di un’emozione incredibile. Dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa mancava l’ultimo tassello sfuggito 4 anni fa. Vincere è sempre difficile, siamo stati bravi a difendere il risultato, Dedico questo successo alla mia famiglia”.

Su di giri anche il presidente Gaetano Di Domenico che ha aggiunto: “Per noi è una grande gioia, In nostro motto è ‘tutti insieme’ perchè abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito dentro e fuori dal campo. Siamo la prima quadra del Sud a vincere tutti e tre i titoli nazionali. Ora il sogno sarebbe puntare all’Europa. Per pensare a questo bisognerebbe portare a Eboli un secondo tricolore”.