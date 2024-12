Feldi Eboli prima della classe: la sintesi del match contro Genzano

La Feldi Eboli non sbaglia nemmeno nell’ultima uscita del 2024 tenendo cosi la testa della Serie A di futsal da imbattuta. Le volpi di coach Antonelli superano con un netto 4-1 Genzano, seconda della classe, nel big match dell’ultima giornata dell’anno ormai ai titoli di coda.

Il match

Nell’undicesimo turno di campionato, dopo l’equilibrio iniziale, al PalaSele di Eboli i padroni di casa crescono con il passare dei minuti fino a trovare al 12′ il vantaggio sull’asse Liberti-Barra con il pivot eburino a superare Mammarella con un tocco morbido che vale il momentaneo 1-0.

Prima di tornare negli spogliatoi, a poco più di 2′ dal termine della prima frazione, c’è tempo anche per il raddoppio sempre a firma di Federico Barra, MVP del match, che fa tutto da solo e di potenza infila un siluro all’angolino dove Mammarella non può arrivare.

L’ultima emozione del primo tempo vede Dal Cin, portiere della Feldi, cercare la rete con Mammarella a provare il jolly dalla lunga distanza.

In avvio di ripresa, al 4′, il tris con Calderolli a confezionare a Vincenzo Caponigro il tap-in del 3-0 a due passi dalla porta. Taborda, Ricardinho e company provano a suonare la carica che riporta Genzano in gara su una sfortunata autorete di Selucio, su un piazzato di Micheletto, che al 9′ riporta i laziali nuovamente a -2 dalla Feldi. Nel finale Genzano cerca il tutto per tutto con il quinto di movimento ma Giancarlo Selucio, a porta sguarnita, firma il definitivo 4-1.