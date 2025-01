Feldi Eboli: match su Sky per la capolista

Gara su Sky Sport per la Feldi Eboli, capolista della Serie A di futsal. Dopo una settimana non semplice, con tre gare nel giro di sette giorni, le ‘volpi’ saranno visibili sulla nota pay tv. La Feldi dopo il successo esterno per 0-3 sulla Vinumitaly Petrarca, lo scorso sabato, ha perso per la prima volta in campionato martedì in casa per 3-4 dagli irpini della Sandro Abate nel turno infrasettimanale.

Per la squadra ebolitana pronto riscatto da cercare, quindi, nella quattordicesima giornata da giocare in trasferta, domenica alle ore 20:45. Match sul parquet della Roma, al sesto posto con 22 punti a -8 dalla vetta detenuta proprio dalle ‘volpi’.

A margine della prima battuta del campionato il tecnico Lucho Antonelli non aveva fatto drammi affermando: “La nostra mentalità è quella giusta”