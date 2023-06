Feldi Eboli in finale scudetto. Battuta Napoli

La Gara 3 tra la Feldi Eboli e il Napoli ha inizio, e i primi minuti sembrano una replica di quanto accaduto in Gara 2. Ancora una volta, dopo soli 30 secondi, la squadra ebolitana prende il vantaggio grazie a Venancio che trasforma un calcio di rigore dopo il fallo di mano di Arillo. Il Napoli cerca di reagire e dopo 3 minuti Fortino prova a segnare da lontano, ma Dalcin è attento. Tuttavia, poco dopo, Arillo riceve il secondo cartellino giallo per una gomitata, viene espulso e il Napoli rimane in inferiorità numerica per due minuti. La Feldi Eboli sfrutta l’uomo in più e segna il secondo gol con Guilhermao su assist di Calderolli.

La Feldi Eboli aumenta il vantaggio

Nonostante i tentativi del Napoli di reagire, è la Feldi Eboli a segnare ancora. Braga mette a segno il terzo gol al minuto 7, seguito da Guilhermao che segna con un gran colpo di tacco, portando il punteggio a 4-0. Dalcin si dimostra un portiere solido, respingendo gli attacchi del Napoli, mentre Selucio segna il quinto gol per la Feldi Eboli poco prima della fine del primo tempo.

La reazione del Napoli nella ripresa

Nel secondo tempo, il Napoli cerca di reagire e accorcia le distanze con Borruto che segna il primo gol per la squadra partenopea. Dopo soli 8 secondi, De Luca segna il secondo gol, portando il punteggio a 2-5. Nonostante i continui attacchi del Napoli, la Feldi Eboli riesce a difendersi e Selucio segna il sesto gol, chiudendo definitivamente la partita.

Le dichiarazioni di Guilhermao e del tecnico Salvo Samperi

Guilhermao, il pivot brasiliano della Feldi Eboli, viene nominato MVP della partita e commenta la vittoria sottolineando l’importanza del lavoro di squadra. Il tecnico della squadra, Salvo Samperi, elogia l’impegno e il sacrificio dei suoi giocatori, sottolineando che raggiungere la finale è sempre una sfida difficile.

La Feldi Eboli in finale Scudetto per il secondo anno consecutivo

La Feldi Eboli si qualifica per la finale Scudetto per il secondo anno consecutivo e sarà sfidata dall’Olimpus Roma.