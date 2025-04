Feldi Eboli fermata a Genzano, vince lo Sporting Sala Consilina

Venerdì sera si è ritornati in campo nella Serie A di futsal che ha alzato il sipario sul suo 26° turno, il quintultimo della regular season. Negli anticipi sul parquet sia lo Sporting Sala Consilina che la Feldi Eboli.

Per i salesi successo interno per 3-1 sulla Pirossigeno Cosenza, nel delicato match salvezza che vede salire i padroni di casa a quota 31 punti con un rassicurante +10 sui rivali di giornata immischiati nella zona play-out. A San Rufo, dopo l’equilibrio iniziale Edelstein stappa la partita, al 5′, in una prima frazione che vede le due squadre tornare negli spogliatoi divise da una sola rete. Nella ripresa, invece, Vidal segna due volte trovando prima il raddoppio al 6′ e poi la personale doppietta al 10′ che porta sul 3-0 la contesa. Al 12′, poi, la rete dei calabresi arriva grazie a Restano che accorcia le distanze: il parziale però non cambia più con lo Sporting cosi vittorioso per 3-1.

Non va oltre al pareggio per 1-1, invece, la Feldi Eboli che impatta in trasferta contro l’Ecocity Genzano. In terra laziale i locali sesti, ed in zona play-off, tengono testa alla squadra che il 23 marzo gli scippò in finale la Coppa Italia a Jesi. Le Feldi parte bene trovando al 7′ il vantaggio con Tiago Lemos ma Genzano ristabilisce la parità al 12′ con il solito Pablo Taborda. Nella seconda frazione tante occasioni ma il risultato non cambia. Le ‘volpi’, seconde, con questo pareggio salgono a 55 punti scivolando a -3 dalla Meta Catania capolista mentre conservano due punti di vantaggio sul Napoli terzo e cinque sulla Roma quarta.