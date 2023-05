“Feldi Eboli” chiude la regular season con un pareggio pirotecnico

Al Palasele di Eboli si è giocata l’ultima partita della regular season della Serie A New Energy 2022/2023 tra Feldi Eboli e Meta Catania. Una gara emozionante che si è conclusa sul risultato di 5-5.

Un inizio difficile per i rossoblù, che a metà del primo tempo erano sotto di tre gol a causa delle marcature di Musumeci, Alonso e Bocao. Ma Samperi, l’allenatore della squadra, ha saputo riorganizzare la sua squadra durante un time out e le volpi sono riuscite a rientrare in partita grazie alle reti di Vavà e Restaino.

La rimonta è stata completata a 7 minuti dalla fine con la zampata di Guilhermao che ha portato la Feldi Eboli in vantaggio per la prima volta nella partita.

Il finale

Ma Meta Catania aveva bisogno del pareggio per centrare i propri obiettivi e ha attaccato con il portiere di movimento. Musumeci ha siglato il quinto gol della partita per i siciliani, ma Restaino ha risposto subito per riportare la Feldi Eboli in vantaggio.

Il match non si è ancora concluso e Alonso ha segnato il gol del pareggio per Meta Catania, che ha così chiuso la partita sul punteggio di 5-5.

I play off

Nonostante il pareggio, la Feldi Eboli si è qualificata ai Playoff Scudetto come quarta forza del campionato e affronterà la Sandro Abate Avellino nel primo turno.

Playoff Scudetto: Feldi Eboli si prepara per il primo turno

La Feldi Eboli ha una settimana di tempo per prepararsi al primo turno dei Playoff Scudetto, in programma il 13 maggio. La squadra affronterà la Sandro Abate Avellino, con Gara 1 da giocare sul campo degli avversari, Gara 2 al Palasele ed eventualmente Gara 3 sempre in casa della compagine ebolitana.