Feldi Eboli: ancora un successo convincente per la capolista

Si è tornati in campo nel week-end appena trascorso nella Serie A di futsal maschile, con la dodicesima giornata andata, la prima del 2025, andata in scena tra venerdì e sabato.

A mantenere la vetta del campionato è sempre la Feldi Eboli, ancora imbattuta, prima con 30 punti con un +4 rassicurante sul Meta Catania secondo e un +7 sulle squadre attualmente al terzo posto in graduatoria.

Successo esterno convincente per le volpi di coach Antonielli che vincono per 0-3, a Padova, contro il Vinumitualy Petrarca. I padroni di casa tengono botta nel primo tempo, concluso senza reti con azioni da ambo i lati.

Nella ripresa, però, la Feldi porta a casa l’intera pota in palio siglando i tre gol tutti nella parte conclusiva della seconda frazione. Vantaggio al 32′ con Calderolli che da pochi passi deposita in porta l’assist di Ugherani per il momentaneo 1-0. La gara resta in equilibrio sino a 3′ dalla fine quando Liberti sigla il 2-0 con un diagonale vincente mentre il tris porta la firma di Ugherani che un minuto dopo sigla al volo il definitivo 3-0. Domani si torna sul parquet per la tredicesima giornata con la sfida interna contro gli irpini della Sandro Abate.