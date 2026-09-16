Feldi Eboli: al via la stagione della X tra rinnovamento e ambizioni tricolori

Il PalaDirceu di Eboli ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale della stagione sportiva 2026/2027 della Feldi Eboli. Si tratta di un’annata dal forte valore simbolico per il club rossoblù, che celebra il decimo campionato consecutivo nella massima serie del futsal italiano e il ventiquattresimo anno dalla fondazione della società.

Sotto la guida storica del presidente Gaetano Di Domenico, al timone fin dalla nascita del club, la società salernitana inaugura un nuovo ciclo. Dopo le vittorie di uno Scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e due presenze nella UEFA Futsal Champions League con piazzamenti tra le prime sedici d’Europa, le “volpi” ripartono con un progetto tecnico rinnovato.

Il nuovo corso tecnico affidato a mister Luciano Antonelli

La guida della prima squadra è confermata nelle mani del tecnico argentino Luciano Antonelli, al suo terzo anno sulla panchina rossoblù, forte dei successi già conquistati in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il mister avrà il compito di amalgamare un gruppo che fonde elementi di grande esperienza e giovani prospetti.

“Nuove energie, nuove pedine e nuove ambizioni, ma sempre la stessa voglia di competere. Per me è un onore continuare a difendere questi colori, so di avere una grande responsabilità e voglio continuare a regalare successi e trofei a questa società”, ha dichiarato Antonelli a margine della presentazione.

La leadership in campo passa a Giancarllo Selucio, nominato nuovo capitano del team. Le parole del numero 77 evidenziano lo spirito di squadra: “Una responsabilità che accetto con grande piacere, ci tengo a ricordare che questa fascia è condivisa con Venancio, lo aspettiamo e so che insieme a questo gruppo ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

La rosa e lo staff per la stagione 2026/2027

Il roster allestito per affrontare i vari impegni stagionali comprende un mix di conferme e nuovi innesti.

Portieri: Lorenzo Pietrangelo, Generoso Di Stanio, Nicolò Sagarese.

Lorenzo Pietrangelo, Generoso Di Stanio, Nicolò Sagarese. Giocatori di movimento: Venancio Cini Baldasso, Emiliano Gastaldo, Giuseppe Lavrendi, Riccardo Siddi, Breno Bertoline, Lucas Braga, Felipe Echavarria, Matias Block, Felipinho, Lorenzo Etzi, Mauro Marrazzo, Elio Giordano, Giancarllo Selucio.

Lo staff tecnico a supporto di Antonelli vede Filò Tiballi come preparatore dei portieri, Nicolas Perrotta alla preparazione atletica, Bruno Cezar quale fisioterapista e Pierpaolo Mirra nel ruolo di nutrizionista. L’assetto societario e logistico è completato dal team manager Francesco Fusella, dal club manager Lino Somma, dal responsabile materiali Ettore Ranieri e dal responsabile impianti Raffaele Fiorillo.

Il legame con la città di Eboli e il debutto stagionale

L’evento è stato l’occasione per svelare le nuove divise da gara, caratterizzate dal concept della lettera “X” e dal motto “Competere X Emozionare”. La dirigenza ha ribadito la centralità del territorio nel progetto della Feldi Eboli.

Il presidente Gaetano Di Domenico ha sottolineato il valore del radicamento locale: “Avvicinandosi alle proprie nozze d’argento, la Feldi vuole rafforzare ulteriormente il legame con Eboli, le famiglie, i bambini, i tifosi, le attività e le istituzioni, nella convinzione che la crescita della società debba procedere di pari passo con quella della comunità che la circonda. Cosa mi aspetto da questa stagione? Il futuro è tutto da scrivere, abbiamo l’ambizione di alzare anche quest’anno un trofeo e lavoriamo ogni giorno per questo obiettivo”.

La Feldi Eboli sarà impegnata in quattro competizioni: Serie A, Coppa Italia, Coppa della Divisione e Supercoppa Italiana. L’esordio ufficiale in campionato è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 18:30 sul campo dell’Active Network, con diretta streaming su FutsalTV e sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.