Farmamattine, giovane realtà di professioniste alla continua ricerca del benessere

Entrare in questo negozio della città di Agropoli permette di immergersi immediatamente in una condizione di benessere, sicuri di poter trovare la soluzione migliore che si cercava.

Parliamo di Farmamattine, un dispensario di prodotti che rispondono alla cura della persona dai primi mesi di vita fino alla età adulta. E non solo. Farmamattine, infatti, non è solamente un luogo per la distribuzione e vendita dei farmaci, ma inizia a rappresentare un presidio di riferimento certo per il benessere del cliente o avventore, attraverso l’offerta di servizi, consigli, informazioni accompagnata dalla naturale cordialità della dottoressa Di Lione.

Farmamattine, amica degli animali

Priorità della Dott.ssa Giulia Di Lione e del suo staff (tutto al femminile) è di focalizzare il servizio di assistenza commerciale soprattutto sugli animali con un reparto ad hoc a loro dedicato. Si spazia dalla cura al benessere, l’igiene e l’idratazione fino ai farmaci d’urgenza (quali antibiotici, antinfiammatori, repellenti) per cani, gatti, conigli, uccellini ecc. L’obiettivo dello staff di questo piccolo ma fornitissimo store del benessere, situato in Contrada Mattine 8 di Agropoli, è di poter accogliere e soddisfare tutte le richieste per la cura di animali domestici nella fase di crescita ed invecchiamento o per evenienze post ricovero o post visita veterinaria.

La capacità di dispensare “salute”, nel senso più ampio della parola

Farmamattine è un dispensario dotato di un reparto dedicato ai farmaci veterinari per gli animali domestici. Inoltre è in funzione h24 un distributore esterno sempre a disposizione ed automatico. Si può trovare un’ampia scelta di prodotti antiparassitari che proteggono cani e gatti da zanzare, pappataci e altri insetti, agli shampoo per la disinfestazione da parassiti come zecche e pulci, ai prodotti disinfettanti per ferite più o meno profonde e altri tipi di abrasioni, agli integratori e vitamine, fino ai fermenti lattici. Farmamattine è frutto della volontà quotidiana e dell’atteggiamento brioso e positivo della giovane titolare che ha deciso, dopo il suo percorso di studio e specializzazione professionale, di investire lì dove è nata e cresciuta affermando nuovamente la sua disponibilità verso coloro che, oggi, la considerano un valido riferimento professionale sul territorio.

Tutto questo è reso possibile dalla collaborazione e la giusta sintonia lavorativa con la giovane dott.ssa Giulia Di Matteo che la affianca e le collaboratrici presenti.

Valore aggiunto per il gruppo, la presenza fidata ed instancabile di Maria Rosaria Di Lione, sorella della titolare e responsabile delle confezioni bellissime che ogni giorno è possibile trovare ed acquistare.