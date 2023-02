Falsi ticket per la sosta scoperti a Salerno

Un giro di falsi ticket per la sosta scoperto dagli uomini della Polizia Municipale di Salerno. Mediante questi biglietti artefatti alcuni automobilisti si garantivano la sosta gratuitamente, senza essere reali possessori di tagliandi.

Il caso dei falsi ticket

Che qualcosa non andasse lo hanno scoperto i caschi bianchi salernitani riuscendo a bloccare un sistema che aveva già fatto perdere migliaia di euro al comune Capoluogo. La notizia dell’attività posta in essere dai caschi bianchi ha trovato il plauso anche dei sindacati. Saranno le indagini a far comprendere chi sono i responsabili.

“Da parte della Csa Fiadel vanno i complimenti agli agenti della polizia municipale che hanno scoperto un giro di ticket falsi per la sosta che ha danneggiato per circa 60mila euro le casse comunali”.

Così Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Fiadel Salerno, è intervenuto sul giro di ticket falsi per la sosta scoperto dagli agenti della Municipale salernitana.

“Questo conferma che la polizia municipale ha delle eccellenze investigative che, se messe in condizione di lavorare, possono dare ottimi risultati. Speriamo, in un futuro prossimo, che la Municipale di Salerno possa contare su una caserma idonea per attività sempre più importanti sul fronte investigativo e operativo”, ha aggiunto il sindacalista.