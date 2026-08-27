Falsi carabinieri al telefono a Monte San Giacomo: scatta l’allarme truffe

Allarme truffe a Monte San Giacomo, dove nella giornata di oggi diversi cittadini sono stati presi di mira da falsi appartenenti alle forze dell’ordine. L’amministrazione comunale ha diffuso un avviso urgente per mettere in guardia la popolazione locale contro un nuovo ed esecrabile tentativo di raggiro orchestrato tramite chiamate telefoniche ingannevoli.

Modalità del raggiro: la scusa della perquisizione

Il modus operandi adottato dai malviventi punta sull’effetto sorpresa e sul timore reverenziale verso l’autorità. I finti carabinieri contattano le vittime al telefono preannunciando un’imminente perquisizione domiciliare. Per rendere credibile la messinscena, i truffatori adducono come scusa il presunto rinvenimento di documenti d’identità appartenenti ai residenti all’interno di un’automobile utilizzata da rapinatori.

Si tratta di un vero e proprio raggiro studiato per accedere all’interno delle abitazioni o per estorcere denaro e oggetti di valore.

L’intervento dei Carabinieri di Sassano e i consigli utili

L’amministrazione comunale si è attivata immediatamente per arginare il fenomeno e tutelare la comunità: «Abbiamo già avvisato la Stazione dei Carabinieri di Sassano, che ha mandato una pattuglia in loco».

Le autorità locali e le forze dell’ordine invitano la cittadinanza alla massima vigilanza, ricordando che nessuna perquisizione o controllo viene preannunciato telefonicamente con simili modalità. Chiunque dovesse ricevere telefonate sospette di questo genere è invitato a non aprire la porta a sconosciuti e ad avvisare tempestivamente il Comune di Monte San Giacomo o la Stazione dei Carabinieri di Sassano.